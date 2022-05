Prosus wint in hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurs, koerste de AEX 0,9 procent hoger op 676,05 punten. Onder de hoofdfondsen verloor Ahold Delhaize 2,2 procent na cijfers. Ahold boekte in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet dan een jaar eerder in dezelfde periode, en de margedruk viel ook mee. Het supermarktbedrijf werd ook iets positiever over de winstontwikkeling in heel 2022. Prosus won 4,0 procent en ArcelorMittal 2,6 procent. In de AMX steeg InPost met 4,2 procent, na net als Ahold met cijfers te zijn gekomen. Het kluisjesbedrijf zag in het eerste kwartaal de omzet bijna verdubbelen, vooral dankzij de overname van Mondial Relay, maar ziet zich ook geconfronteerd met hogere kosten. Inpost waarschuwde bij de kwartaalcijfers opnieuw voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, naast de hoge energieprijzen en inflatie. Alfen schoot zelfs 10,5 procent omhoog na een flinke omzetstijging in combinatie met een outlookverhoging. Alfen mikt nu voor dit jaar op een omzet van 350 tot 420 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 330 tot 370 miljoen euro. Onder de kleinere aandelen won Accsys 3,4 procent. TIE verloor 2,2 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

