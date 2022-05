Beursblik: geen grote verrassingen bij Ahold Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Ahold Delhaize waren min of meer in lijn met de verwachtingen. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. Ahold verhoogde de winstoutlook voor dit jaar, en dat is volgens de zakenbank vermoedelijk te danken aan de sterke dollar en wat eenmalige kleine meevallers op het vlak van voorzieningen. In 2021 behaalde Ahold een onderliggende winst van 2,19 euro per aandeel. Aanvankelijk dacht Ahold dat de winst een paar procent zou dalen, maar inmiddels rekent de supermarktketen op een pas op de plaats. De analistenconsensus staat voor dit jaar op 2,14 euro en dat biedt dus wat opwaarts potentieel, aldus de bank. Verder wees Jefferies erop dat Ahold erkent dat de marktomstandigheden voor een beursgang van Bol.com uitdagend zijn. Die beursgang moet in de tweede jaarhelft plaatsvinden, "maar is uiteraard afhankelijk van de marktomstandigheden", benadrukte het bedrijf woensdag. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 30,00 euro. Bron: ABM Financial News

