Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,9 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,5 procent hoger op 669,74 punten.

De Europese beurzen staan een hogere opening te wachten, nadat de meeste aandelenmarkten in Azië vanochtend de weg omhoog vonden. Desondanks blijven de zorgen over de hoge inflatie, rentes en een terugval van de wereldeconomie boven de markten hangen.

Wall Street laveerde dinsdagavond nog tussen winst en verlies, na een hogere opening waarbij de Nasdaq kortstondig een winst van bijna 3 procent liet optekenen. Kort daarna bleek een groot deel van de winst te zijn vervlogen en leken de Amerikaanse beurzen op koers voor een vierde dag van forse verliezen. De beurzen hielden echter stand, waarbij beleggers zich richtten op cijfers over de consumentenprijzen op woensdagmiddag en op de mogelijkheid dat een piek in de inflatie inmiddels achter de rug is.

De aandelenmarkten gingen in de voorgaande dagen nog flink onderuit, mede omdat beleggers zich afvragen of de Amerikaanse economie een zogenoemde harde of zachte landing gaan maken nu de Federal Reserve de kraan dichtdraait om de hoge inflatie te temmen, zo merkte vermogensbeheerder Steve Chiavarone van Federated Hermes op. "Het antwoord op de vraag hangt in de lucht en tot die tijd zal de volatiliteit hoog blijven", aldus de vermogensbeheerder.

"Beleggers zijn overduidelijk in de war over wat de Fed dit jaar zal doen en hoe agressief de geldkraan wordt dichtgedraaid", aldus strateeg Kristina Hooper van Invesco. "Dit valt ook op te maken uit de verwachtingen voor het aantal renteverhogingen dit jaar, die sterk uiteenlopen. En de wisselende verwachtingen zien we weer terug in de hoge volatiliteit op de aandelenmarkten."

HSBC sluit een forse terugval van de economische groei in de komende zes maanden niet uit. Analisten van de bank zijn dan ook erg terughoudend om risico's te nemen. "De koersbewegingen op de beurs in de afgelopen dagen zijn genadeloos, waarbij een verkoopgolf op de aandelen- en obligatiemarkt zorgden voor een scherp hogere dollar", aldus HSBC.

"Alle indicatoren laten zien dat we een stevige groeivertraging kunnen verwachtingen. Niet pas in 2023, maar al in de komende drie tot zes maanden."

Er kunnen volgens HSBC nog wel factoren zijn die een positieve impact kunnen hebben op de groei, waaronder een scherpe rally op de aandelenmarkt en in staatsobligaties van ontwikkelde landen, naast significante steunmaatregelen in China en een teruglopende dollar.

Economen van Oxford Economics verwachten op korte termijn juist geen mondiale recessie, maar zien wel de risico's hierop toenemen in 2023 en daarna. Factoren als een krapper beleid van de Fed, lockdowns in China en de hoge grondstofprijzen zullen volgens Oxford niet leiden tot een grote economische terugval. "De drie factoren zullen eerder een groeivertraging tot gevolg hebben, vergelijkbaar met de situatie in 2015 en 2016, dan een volledige recessie", aldus economen van Oxford Economics. "De groeivertraging zal mogelijk al voldoende zijn om de inflatie naar beneden te brengen en om het tempo van de renteverhogingen te verlagen."

De risico's op een recessie zijn in Europa wel hoger dan in de Verenigde Staten, zo waarschuwde Oxford.

De olieprijs is dinsdag onder 100 dollar gesloten in New York, voor het eerst in bijna twee weken, vanwege zorgen over de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. De juni-future voor een vat ruwe West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,2 procent lager op 99,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend herstelde de future, waardoor de olieprijs weer boven de 100 dollar noteert.

De euro/dollar noteerde op 1,0541. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0530 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0531 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode, en de margedruk viel ook mee. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van het supermarktbedrijf, waarin het ook iets positiever werd over de winstontwikkeling in heel 2022.

ASML heeft 500 miljoen euro opgehaald met zijn eerste groene obligatie.

Alfen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen en verhoogde de omzetoutlook voor heel het jaar. Alfen mikt nu op een omzet van 350 tot 420 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 330 tot 370 miljoen euro.



InPost heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet bijna zien verdubbelen, vooral dankzij de overname van Mondial Relay, maar ziet zich ook geconfronteerd met hogere kosten. Inpost waarschuwde bij de kwartaalcijfers opnieuw voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, naast de hoge energieprijzen en inflatie.

Beursnieuweling MotorK is dichtbij een overname van Carflow.

Lavide moet op zoek naar aanvullende financiering, nu NZB de gemaakte afspraken niet nakomt.

Aedifica heeft in het eerste kwartaal de winst zien stijgen en verwacht ook in het lopende jaar een hogere winstgevendheid.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 4.001,05 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 32.160,74 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,0 procent meer waard met een slot op 11.737,67 punten.