Meevallende omzetstijging Ahold Delhaize

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode, en de margedruk viel ook mee. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van het supermarktbedrijf, waarin het ook iets positiever werd over de winstontwikkeling in heel 2022. CEO Frans Muller sprak dan ook van een sterke start van het jaar. "De resultaten waren beter dan onze verwachtingen", voegde hij toe. En in het tweede kwartaal zullen de meeste trends uit de eerste drie maanden doorzetten. De omzet steeg op jaarbasis met ruim 8 procent van 18.264 miljoen euro naar 19.774 miljoen euro. Analisten rekenden op een omzet van 19.455 miljoen euro. Online bedroeg de omzet 2.715 miljoen euro. De verkopen bij Bol.com liepen afgelopen kwartaal met 7 procent terug. Maar, zo benadrukte Muller, de hele markt kromp vermoedelijk met circa 15 procent. De topman merkte op dat de voorbereidingen voor een beursgang van Bol.com goed vorderen. Dit moet in de tweede jaarhelft gebeuren. Het leeuwendeel van de groepsomzet kwam in het eerste kwartaal uit de Verenigde Staten met 12,2 miljard euro. De analistenconsensus schatte die in op zo'n 12 miljard euro. De operationele winst bedroeg 818 miljoen euro en onderliggend was dit 829 miljoen euro met een marge van 4,2 procent. De marge lag in het eerste kwartaal van 2021 nog op 4,6 procent. De analisten rekenden op een onderliggende operationele winst van 778 miljoen euro met een marge van 4,0 procent. Onder de streep resteert voor Ahold Delhaize een nettowinst van 546 miljoen euro, tegenover 550 miljoen euro in dezelfde periode in 2021 en een analistenverwachting van 526 miljoen euro. De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal 21 miljoen euro negatief. Outlook Voor het lopende boekjaar mikt Ahold nog altijd op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent. Maar in plaats van een daling van de onderliggende winst per aandeel tot 5 procent ten opzichte van 2021, gaat Ahold nu uit van een vergelijkbare winst als in 2021. De vrije kasstroom zal 1,7 miljard euro bedragen, zo kondigde de grootgrutter in februari bij de jaarcijfers al aan. Voor 2022 mikt de analistenconsensus op een omzet van 79.792 miljoen euro en een nettowinst van 2.153 miljoen euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op 3.245 miljoen euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. Voor de periode 2023 tot en met 2025 zei Ahold al eerder te verwachten dat de omzetgroei zal versnellen, waarbij de omzet uit online activiteiten kan verdubbelen. Tegen 2025 moet Ahold dan 10 miljard euro aan extra omzet hebben gerealiseerd. De online omzet moet daarbij verdubbelen, terwijl de e-commerce-activiteiten tegen 2025 winstgevend moeten zijn. Bron: ABM Financial News

