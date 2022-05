Van Lanschot komt met aanscherping doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in de eerste drie maanden van 2022 minder winst geboekt en een aanscherping van de doelstellingen voor de middellange termijn gepresenteerd, nadat in 2021 de vier financiële doelstellingen behaald werden. Dit bleek woensdag voorbeurs. "Het eerste kwartaal van dit jaar kenmerkte zich door een hoge mate van onzekerheid en hoge volatiliteit op de financiële markten, mede als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en de voortdurende pandemie. Door het vertrouwen van onze klanten en de inzet van onze medewerkers bleef de netto-instroom in assets under management positief met 0,7 miljard euro, stegen de provisie-inkomsten met 18 procent en is het nettoresultaat sterk met 25,1 miljoen euro", zei CEO Maarten Edixhoven van Van Lanschot Kempen in een toelichting. In het eerste kwartaal boekte Van Lanschot een nettowinst van 25,2 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 33,1 miljoen euro. Onderliggend, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten, steeg de winst wel, van 33,7 naar 35,7 miljoen euro. Outlook Van Lanschot Kempen streeft op de middellange termijn naar een CET 1-ratio van 15 procent plus een 'add-on' van 2,5 procent voor overnames. De bank is verder van plan om in 2022 en 2023 het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5 procent uit te keren aan de aandeelhouders, mits de toezichthouder dit akkoord vindt. Het dividendbeleid mikt op een uitkering van 50 tot 70 procent van de onderliggende nettowinst. Deze doelstelling is ongewijzigd. Verder wil Van Lanschot een efficiencyratio van 70 procent en een rendement op CET 1 van 12 procent 'through-the-cycle'. Bron: ABM Financial News

