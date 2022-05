Alfen verhoogt outlook na omzetsprong Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen en verhoogde de omzetoutlook voor heel het jaar. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. CEO Marco Roeleveld sprak van een zeer sterk kwartaal. De topman zag onder meer de omzet uit oplaadapparatuur voor elektrische auto's bijna verdrievoudigen ten opzichte van een jaar eerder. "De adoptie van elektrische auto's neemt toe nu de energietransitie doorzet", aldus Roeleveld. "Alfen is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren." In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 77 procent tot 95,5 miljoen euro. De omzet uit energieopslag steeg met 23 procent, terwijl de opbrengsten uit apparatuur voor het opladen van elektrische voertuigen met 185 procent toenam tot 54,9 miljoen euro. De brutomarge bedroeg 35,7 procent tegen 36,5 procent een jaar eerder. De aangepaste EBITDA kwam uit op 17,1 miljoen euro en maakt inmiddels 17,9 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 7,2 miljoen euro en 13,3 procent. De aanjager van de EBITDA was volgens Alfen de operationele leverage. Outlook Ook voor het lopende jaar wordt een verdere groei van de omzet voorzien. De omzet zal zelfs sterker groeien dan eerder verwacht, waardoor de omzetoutlook voor dit jaar omhoog ging. Alfen mikt nu op een omzet van 350 tot 420 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 330 tot 370 miljoen euro. Wel verwacht Alfen dat de verstoringen in de aanvoerketen dit jaar en in 2023 een rol blijven spelen op de markten waarin het opereert. Daartegenover staat dat de energietransitie meer momentum opbouwt in heel Europa. Bron: ABM Financial News

