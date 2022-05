Europese beurzen openen hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van de Amerikaanse inflatie.

IG voorziet een openingswinst van 43 punten voor de Duitse DAX, een plus van 31 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 24 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, nadat maandag de aandelenmarkten de handdoek in de ring leken te gooien, maar door koersdruk op Wall Street werd een deel van de winsten wel weer prijsgegeven.

Maandag sloot de Stoxx Europe 600 index nog op het laagste punt in twee maanden. "Na de sterke dalingen van vrijdag en gisteren, zijn er wat voorzichtige kopers, maar het lijkt erop dat vasthouden het maximale is wat kopers kunnen opbrengen", zei analist Chris Beauchamp van IG.

Er blijven zorgen over de hoge inflatie en de stijgende rente die de economische groei dreigt te verstikken, terwijl de oorlog in Oekraïne en coronalockdowns in China niet meehelpen op dat punt.

Het bedrijfsresultatenseizoen loopt inmiddels ten einde.

Economisch nieuws kwam van de Duitse ZEW-index, die liet zien dat Duitse ondernemers voor de maand mei minder negatief werden, maar de beurzen reageerden hier niet echt op.

Meer impact zal morgen het Amerikaanse inflatiecijfer vermoedelijk hebben. Na de 8,5 procent van vorige maand wordt gerekend op een kleine daling.



Bedrijfsnieuws



Bayer zag in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder stijgen en ook de winst aantrekken, terwijl de outlook voor dit jaar werd bevestigd. Het aandeel sloot 5 procent hoger. Ook BASF en Siemens lieten herstel zien.

EssilorLuxottica was in Parijs een sterke daler met 5 procent koersverlies.

Postaandelen deden het goed, met Deutsche Post dat 3,1 procent won, PostNL dat 4,2 procent steeg en Bpost dat zelfs 5,7 procent duurder werd.

Euro STOXX 50 3.554,80 (+0,79%)

STOXX Europe 600 420,29 (0,68+%)

DAX 15.534,74 (+1,15%)

CAC 40 6.116,92 (+0,52%)

FTSE 100 7.243,22 (+0,37%)

SMI 11.541,72 (+0,85%)

AEX 669,74 (+0,54%)

BEL 20 3.901,59 (+0,46%)

FTSE MIB 23.069,78 (+1,04%)

IBEX 35 8.139,20 (+0,00%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdagavond verdeeld na een volatiele handelssessie, waarin beleggers ongerust bleven over inflatie, stijgende rente en de wereldeconomie.



De drie grote indices gingen hoger van start en de Nasdaq liep richting 3 procent winst, maar na enkele uren sloegen de winsten om in verliezen, en leken de beurzen op weg om een brute daling van drie dagen een vervolg te geven. Toch veerden de indices weer op om uiteindelijk verdeeld te eindigen.

Een cocktail van geopolitieke risico's en economische tegenwind bedreigt de mondiale groei zoals in jaren niet voorkwam en dat maakt markten nerveus. De gierende inflatie in de Verenigde Staten dwong de Fed om de rente met een forse stap te verhogen. Beleggers vrezen dat de snel stijgende rente een recessie gaat veroorzaken.

Ook in de rest van de wereld hebben markten het moeilijk. In China kampt men met uitbraken van het coronavirus. Omdat Beijing het virus strict onder controle probeert te houden, kunnen de knelpunten in de aanvoerketens die de inflatie opjoegen weer terugkeren.

In Europa dreigt de oorlog in Oekraïne intussen de energieprijzen hoog te houden wat de Europese groei afremt.

"Mensen kwamen vandaag met de verwachting van een opluchtingsrally na een paar dagen van harde klappen", zei Joe Quinlan van Merrill. Dat viel tegen.

Aan het begin van de dag leken koopjesjagers aan het werk. "Iedereen probeert nu te zien of de bodem bereikt is", zei Quincy Krosby van LPL Financial. "Het instinct zegt van niet."

Economisch nieuws moet woensdag komen van het inflatiecijfer voor april. Dat zou een iets minder hoog cijfer moeten zijn dan maart.

De markt is een nieuw tijdperk ingegaan, zei Quinlan. Beleggers willen solide bewijs dat de uitdagingen naar de achtergrond verdwenen zijn, voordat ze gokken dat de bodem bereikt is. "Beleggers zijn nu erg skeptisch", zei hij. "Ze willen de cijfers zien, niet horen wat de beleidsmakers zeggen."

De Amerikaanse tienjaarsrente liep ook terug tot onder de 3 procent.

Bedrijfsnieuws

Peloton voldeed afgelopen kwartaal niet aan de verwachtingen. De omzet daalde en het verlies liep flink op. En de omzet zal dit lopende kwartaal nog verder dalen, waarschuwde de fitnessspecialist. Het aandeel sloot 9 procent lager.

Groupon heeft in het eerste kwartaal van 2022 minder omzet behaald en dook in de rode cijfers. Ook werd Groupon voorzichtiger over de rest van dit jaar. "De aangepaste guidance reflecteert een voorzichtiger herstel dan eerder verwacht", aldus het bedrijf. De koers daalde 12,5 procent.

AMC Entertainment draaide in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet, terwijl het verlies slonk van 567 miljoen naar 337 miljoen dollar. Het aandeel verloor ruim 5 procent na de cijfers.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line zag afgelopen kwartaal de omzet herstellen, hoewel de omikronvariant van het coronavirus nog wel roet in het eten gooide. Het aandeel sloot 1,8 procent hoger.

Verder was er nog overnamenieuws. Pfizer koopt voor 11,6 miljard dollar Biohaven. Het overnamedoelwit werd in één klap 69 procent meer waard op de beurs.

S&P 500 index 4.001,05 (+0,25%)

Dow Jones index 32.160,74 (-0,26%)

Nasdaq Composite 11.737,67 (+0,98%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het groen.

Nikkei 225 26.197,63 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.085,43 (+1,6%)

Hang Seng 19.971,18 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0541. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0530 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0531 op de borden.

USD/JPY Yen 130,34

EUR/USD Euro 1,0541

EUR/JPY Yen 137,37

MACRO-AGENDA:

02:30 Consumenten- en producentenprijzen - April (Chi)

08:00 Inflatie - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers tweede kwartaal (VS)