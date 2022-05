Omzet InPost blijft stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet bijna zien verdubbelen, vooral dankzij de overname van Mondial Relay, maar ziet zich ook geconfronteerd met hogere kosten. Dit maakte het Poolse kluisjesbedrijf met een notering op het Damrak woensdagochtend bekend. "Een goede start van het jaar in een uitdagend 2022", oordeelde CEO Rafal Brzoska in een toelichting. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 94,4 procent op jaarbasis tot 1,54 miljard Poolse zloty, omgerekend circa 321 miljoen euro. De overname van Mondial Relay droeg 75 procentpunt bij aan de omzet. Exclusief de overname bedroeg de omzetgroei 19 procent. De volumes stegen met 68 procent op jaarbasis, en met 18 procent op een vergelijkbare basis. De volumes in Polen groeiden afgelopen kwartaal met 16 procent, waar de markt vermoedelijk met 15 procent groeide. Eind 2021 had InPost een marktaandeel van 48 procent. In Frankrijk groeiden de volumes met 8 procent, terwijl de markt hier kromp met 16 procent. En in het Verenigd Koninkrijk stegen de volumes met 157 procent. In het afgelopen kwartaal steeg de aangepaste EBITDA met 23 procent tot 409 miljoen zloty. De verbetering was geheel te danken aan de overname van Mondial Relay. De marge bedroeg 26,5 procent. Exclusief Mondial daalde de marge van 41,9 naar 35,3 procent. Bij de jaarcijfers waarschuwde InPost al voor margedruk als gevolg van oplopende kosten. De nettowinst daalde op jaarbasis met 29 procent naar 69,4 miljoen zloty. Outlook Inpost waarschuwde bij de kwartaalcijfers opnieuw voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, naast de hoge energieprijzen en inflatie. Het bedrijf heeft op 1 april een deel van de prijzen verhoogd met 8 procent en doet daar in mei nog 5 procent bij. Aanpassing van tarieven die contractueel zijn vastgelegd zullen pas in het vierde kwartaal effect sorteren, verwacht InPost. Dit zou de marges weer naar de oude niveaus moeten brengen, verwacht CEO Brzoska. Bron: ABM Financial News

