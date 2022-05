Wall Street sluit verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdagavond verdeeld gesloten na een volatiele handelssessie, waarin beleggers ongerust bleven over inflatie, stijgende rente en de wereldeconomie.

De S&P500 sloot 0,3 procent hoger op 4.001,05 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 32.160,74 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,0 procent meer waard met een slot op 11.737,67 punten.

De drie grote indices gingen hoger van start en de Nasdaq liep al snel op richting 3 procent winst, maar na enkele uren handel sloegen de winsten om in verliezen, en leken de beurzen op weg om een brute daling van drie dagen een vervolg te geven. Toch veerden de indices weer op om uiteindelijk verdeeld te eindigen.

Een cocktail van geopolitieke risico's en economische tegenwind bedreigt de mondiale groei zoals in jaren niet voorkwam en dat maakt markten nerveus. De gierende inflatie in de Verenigde Staten dwong de Fed om de rente met een forse stap te verhogen. Beleggers vrezen dat de snel stijgende rente een recessie gaat veroorzaken.

Ook in de rest van de wereld hebben markten het moeilijk. In China kampt men met uitbraken van het coronavirus. Omdat Beijing het virus strict onder controle probeert te houden, kunnen de knelpunten in de aanvoerketens die de inflatie opjoegen weer terugkeren. In Europa dreigt de oorlog in Oekraïne intussen de energieprijzen hoog te houden wat de Europese groei afremt.

"Mensen kwamen vandaag met de verwachting van een opluchtingsrally na een paar dagen van harde klappen", zei Joe Quinlan van Merrill. Dat viel tegen.

Aan het begin van de dag leken koopjesjagers aan het werk. "Iedereen probeert nu te zien of de bodem bereikt is", zei Quincy Krosby van LPL Financial. "Het instinct zegt van niet."

Economisch nieuws moet woensdag komen van het inflatiecijfer voor april. Dat zou een iets minder hoog cijfer moeten zijn dan maart.

De markt is een nieuw tijdperk ingegaan, zei Quinlan. Beleggers willen solide bewijs dat de uitdagingen naar de achtergrond verdwenen zijn, voordat ze gokken dat de bodem bereikt is. "Beleggers zijn nu erg skeptisch", zei hij. "Ze willen de cijfers zien, niet horen wat de beleidsmakers zeggen."

De euro/dollar handelde op 1,0530 en olie werd 3 procent goedkoper. De WTI-future zakte daarmee weer net onder 100 dollar per vat.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep ook terug tot onder de 3 procent.

Bedrijfsnieuws

Peloton heeft afgelopen kwartaal niet aan de verwachtingen weten te voldoen. De omzet daalde en het verlies liep flink op. En de omzet zal dit lopende kwartaal nog verder dalen, waarschuwde de fitnessspecialist. Het aandeel sloot 9 procent lager.

Groupon heeft in het eerste kwartaal van 2022 minder omzet behaald en dook in de rode cijfers. Ook werd Groupon voorzichtiger over de rest van dit jaar. "De aangepaste guidance reflecteert een voorzichtiger herstel dan eerder verwacht", aldus het bedrijf. De koers daalde 12,5 procent.

AMC Entertainment draaide in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet, terwijl het verlies slonk van 567 miljoen naar 337 miljoen dollar. Het aandeel verloor ruim 5 procent na de cijfers.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line zag afgelopen kwartaal de omzet herstellen, hoewel de omikronvariant van het coronavirus nog wel roet in het eten gooide. Het aandeel sloot 1,8 procent hoger.

Verder was er nog overnamenieuws. Pfizer koopt voor 11,6 miljard dollar Biohaven. Het overnamedoelwit werd in één klap 69 procent meer waard op de beurs.