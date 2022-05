Olieprijs zakt onder 100 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag onder 100 dollar gesloten in New York, voor het eerst in bijna twee weken, op zorgen over de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. De juni-future voor een vat ruwe West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,2 procent lager op 99,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. Zwakke cijfers over de Chinese handel bevestigden zorgen over de lockdowns tegen het coronavirus in het land en de impact die dat heeft op de vraag naar olie. De druk op de olieprijs werd ook vergroot door de verkoopgolf op de aandelenmarkt, waar de S&P500-index op het laagste niveau sloot sind maart 2021. Onvermogen van de Europese Unie om het snel eens te worden over een plan om de import van Russische olie te verbieden drukte de markt ook, volgens Warren Peterson van ING. "Het lijkt erop dat er water bij de wijn moet om het nieuwste sanctiepakket door alle lidstaten goedgekeurd te krijgen. Zo zou het verbod om Europese tankers Russische olie naar andere bestemmingen te laten vervoeren mogelijk al van tafel zijn gehaald", aldus Peterson. Hongarije eist meer steun om los te komen van Russische energie. Een compromisvoorstel zou Hongarije en andere Oost-Europese EU-leden tot eind 2024 de tijd geven om de import van Russische olie te stoppen, twee jaar langer dan het huidige voorstel, dat de deadline op eind dit jaar legde. Een minder radicale afzwering van Russische olie door de EU zou de kans op toekomstige aanvoerproblemen mogelijk verminderen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.