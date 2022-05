ASML plaatst eerste groene obligatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft 500 miljoen euro opgehaald met zijn eerste groene obligatie. Dat maakte het bedrijf uit Veldhoven dinsdag nabeurs bekend. De afronding van de transactie staat gepland op 17 mei. De obligaties met een looptijd van tien jaar hebben een uitgifteprijs van 99,47 procent en een couponrente van 2,25 procent. Het geld zal worden aangewend voor "groene" commerciële vastgoedprojecten, die aan de voorwaarden van de obligatie voldoen. Bron: ABM Financial News

