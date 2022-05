MotorK dichtbij overname Carflow Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursnieuweling MotorK is dichtbij een overname van Carflow. Dit maakte het bedrijf dinsdagavond bekend. De gesprekken zijn al ver gevorderd, aldus MotorK. Carflow bedient meer dan 400 autodealers en grote toeleveranciers van de auto-industrie in de Benelux, met digitale oplossingen voor onder meer verkoop en leadgeneratie. Ook biedt Carflow een digitale showroom aan. In 2021 was Carflow goed voor een omzet van ongeveer 3 miljoen euro en de omzet groeide met een dubbelcijferig percentage ten opzichte van 2020. Inmiddels is circa 75 procent van de omzet terugkerend. De partijen hebben exclusieve overeenkomsten getekend en wordt er gewerkt aan een vlotte afronding. Bron: ABM Financial News

