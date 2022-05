Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat maandag de aandelenmarkten de handdoek in de ring leken te gooien, maar door koersdruk op Wall Street werd een deel van de winsten wel weer prijsgegeven. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,8 procent hoger op 420,78 punten. De Duitse DAX steeg 1,1 procent naar 13.534,74 punten. De Franse CAC 40 won 0,5 procent tot 6.116,91 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,4 procent naar 7.243,22 punten. Maandag sloot de Stoxx Europe 600 index nog op het laagste punt in twee maanden. "Na de sterke dalingen van vrijdag en gisteren, zijn er wat voorzichtige kopers, maar het lijkt erop dat vasthouden het maximale is wat kopers kunnen opbrengen", zei analist Chris Beauchamp van IG. Er blijven zorgen over de hoge inflatie en de stijgende rente die de economische groei dreigt te verstikken, terwijl de oorlog in Oekraïne en coronalockdowns in China niet meehelpen op dat punt. Het bedrijfsresultatenseizoen loopt inmiddels ten einde. Economisch nieuws kwam van de Duitse ZEW-index, die liet zien dat Duitse ondernemers voor de maand mei minder negatief werden, maar de beurzen reageerden hier niet echt op. Een vertrouwensindex van het Amerikaanse kleinbedrijf maakte in april een pas op de plaats. Meer impact zal morgen het Amerikaanse inflatiecijfer vermoedelijk hebben. Na de 8,5 procent van vorige maand wordt gerekend op een kleine daling. De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate werd 2,3 procent goedkoper op 100,66 dollar en Brent-olie voor juli daalde tot 103,47 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0531. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0560 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Bayer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien stijgen en ook de winst zien aantrekken, terwijl de outlook voor dit jaar werd bevestigd. Het aandeel sloot 5 procent hoger. Ook BASF en Siemens lieten herstel zien. EssilorLuxottica was in Parijs een sterke daler met 5 procent koersverlies. Postaandelen deden het goed, met Deutsche Post dat 3,1 procent won, PostNL dat 4,2 procent steeg en Bpost dat zelfs 5,7 procent duurder werd.



Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond verdeeld. De S&P500-index daalde 0,4 procent en techbeurs Nasdaq noteerde juist iets hoger. Bron: ABM Financial News

