PostNL bereikt principeakkoord over nieuwe cao

Vandaag ging postnl mooi omhoog, maar of dat terecht is, weet ik zo net nog niet, door dit mooie cao voorstel, zal de postbezorging nog meer verlies gaan draaien, de laatste tijd is dat mooi gecompenseerd, door de goede winst makende pakkettentak, maar als ik Herna goed begreep, op maandag, bij de toelichting op de cijfers, op bnr, dan openbaart zich vanaf het begin van de oorlog in de oekraine een steile knik naar beneden, die ze echt niet hadden voorzien en dat is niet het enige, ook de superinflatie remt de koop van pakjes, bovendien gaat iedereen weer lekker winkelen en wordt de herkregen vrijheid zeker niet gebruikt om pakjes te kopen, de mensen gaan liever op vakantie of naar de bioscoop!!

Ik denk, dat als de beurs blijft kwakkelen en die mogelijkheid is levensgroot, dat postnl het volgende kw rode cijfers gaat schrijven, ik kijk er niet gek van op dat hij rond de vakantie 2€ schrijft, want dividend en eigen aandelen inkoop zullen dan ook wel gaan haperen, ik heb dik verlies genomen en mijn positie, gisteren en vandaag 2/3 afgebouwd!!,maar ik ben natuurlijk ook maar een brood etende profeet!!