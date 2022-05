Aandeelhouders Philips stemmen tegen beloningsbeleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Philips is akkoord gegaan met het voorgestelde dividend en de benoemingen en herbenoemingen van commissarissen, maar het beloningsbeleid werd afgekeurd met een grote meerderheid van stemmen. Het dividend over 2021 bedraagt 0,85 euro per aandeel. Herna Verhagen, de CEO van PostNL, en Sanjay Poonen krijgen een zetel in de raad van commissarissen, en Paul Stoffels en Marc Harrison zijn herbenoemd in die raad. Voorzitter Feike Sijbesma dankte Neelam Dhawan, die terugtreedt na tien jaar als commissaris. Het bezoldigingsverslag werd met bijna tachtig procent van de aanwezige aandelenkapitaal afgekeurd in een adviserende stem. "We hebben nota genomen van de adviserende stem over het beloningsrapport 2021. We nemen de feedback serieus en zullen de constructieve dialoog en consultatie met onze aandeelhouders voortzetten", aldus voorzitter Sijbesma. "Er zijn inderdaad serieuze dingen die moeten worden opgelost, maar het management heeft ook goede dingen gedaan", voegde de voorzitter daar nog aan toe. Bovendien heeft het bedrijf de bestuurders nodig om de issues op te lossen. Het bestuur en de raad van commissarissen kregen dinsdag wel decharge verleend. Bron: ABM Financial News

