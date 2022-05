Groene opening op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN) Wall Street lijkt dinsdag na enkele dagen van stevige verliezen hoger te gaan openen. Ruim een half uur voor opening noteren de futures op de S&P 500 index 1,1 procent hoger en de Nasdaq lijkt bijna 2 procent in het groen van start te gaan. Principal Global Investors waarschuwt voor een stevige groeivertraging in 2023 en ziet de kans op een recessie steeds groter worden. Het belooft niet makkelijk te worden voor de Federal Reserve om voor een zachte landing te zorgen, aldus de grote belegger. “Het is niet onmogelijk, maar het zal een heel lastige balanceeract worden”, denkt beleggingsstrateeg Seema Shah. De agenda is vandaag vrijwel leeg. Voorbeurs bleek dat het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers een pas op de plaats maakte. De euro/dollar handelt op 1,0552 en olie wordt een half procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt terug en noteert inmiddels weer onder de 3 procent. Een bitcoin kost dinsdag 31.928 dollar. Bedrijfsnieuws Peloton heeft afgelopen kwartaal niet aan de verwachtingen weten te voldoen. De omzet daalde en het verlies liep flink op. En de omzet zal dit lopende kwartaal nog verder dalen, waarschuwde de fitnessspecialist. Het aandeel verliest 12 procent voorbeurs. Groupon heeft in het eerste kwartaal van 2022 minder omzet behaald en dook in de rode cijfers. Ook werd Groupon voorzichtiger over de rest van dit jaar. "De geüpdate guidance reflecteert een voorzichtiger herstel dan eerder verwacht", aldus het bedrijf. Het aandeel opent naar verwachting 14 procent lager. AMC Entertainment heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet behaald, terwijl het verlies slonk van 567 naar 337 miljoen dollar. Het aandeel lijkt ruim 4 procent hoger te gaan openen. Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line zag afgelopen kwartaal de omzet herstellen, hoewel de omikronvariant van het coronavirus nog wel roet in het eten gooide. Door de gestegen omzet daalde het verlies van Norwegian. Verder was er nog overnamenieuws. Pfizer koopt voor 11,6 miljard dollar Biohaven. Dat aandeel lijkt meer dan 70 procent hoger te openen. Slotstanden Maandag eindigde de Dow Jones 2,0 procent lager op 32.245,70 punten. De breder samengestelde S&P 500 index daalde 3,2 procent naar 3.991,24 punten en de Nasdaq verloor zelfs 4,3 procent op 11.623,25 punten. Bron: ABM Financial News

