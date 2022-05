Nederland heropent groene lening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland heropent een langlopende groene lening. Dit meldde het agentschap van het ministerie van Financiën dinsdag. De lening wordt op dinsdag 14 juni heropend waarmee Den Haag 4 tot 5 miljard euro hoopt op te halen. De lening loopt op 15 januari 2040 af en kent een coupon van 0,5 procent Daarnaast wordt op 24 mei van dit jaar een andere, bestaande lening heropend, waar het doelvolume nog voor moet worden bepaald. Bron: ABM Financial News

