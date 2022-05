Pfizer koopt Biohaven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer zal Biohaven Pharmaceuticals overnemen voor 11,6 miljard dollar in contanten. Dit maakte Pfizer dinsdagmiddag bekend. Pfizer betaalt voor de aandelen Biohaven die het nog niet in bezit heeft 148,50 dollar per stuk. Het aandeel Biohaven opent vermoedelijk 71 procent hoger op 142 dollar. Door de behandelingen van Biohaven met de eigen portefeuille te combineren, denkt Pfizer patiënten met migraine beter te kunnen behandelen. Bron: ABM Financial News

