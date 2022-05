Prestaties Peloton schieten tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Peloton heeft in het afgelopen kwartaal slechter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse leverancier van fitnessapparatuur. De omzet daalde van 1,26 miljard naar 964 miljoen dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet vooraf op 970 miljoen hadden gerekend. Het bedrijf zelf mikte op een omzet van 950 miljoen tot 1 miljard dollar. Het aantal leden steeg van 6,7 miljoen vorig kwartaal na 7,0 miljoen afgelopen kwartaal, een plus van 5 procent. Het verlies per aandeel liep aanzienlijk op, van 0,03 naar 2,27 dollar. Analisten hadden een verlies van 0,83 dollar per aandeel verwacht. De aangepaste EBITDA kwam op een verlies van 194 miljoen dollar uit, tegenover een EBITDA-winst van 63,2 miljoen dollar een jaar geleden. Zelf rekende het bedrijf op een aangepaste EBITDA van 125 tot 140 miljoen dollar. De vrije kasstroom bedroeg 747 miljoen dollar negatief, tegenover 204 miljoen euro negatief vorig jaar. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal rekent Peloton op een omzet van 675 tot 700 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA zal vermoedelijk uitkomen op een verlies tussen de 115 en 120 miljoen dollar. Daarmee is het bedrijf voorzichtiger geworden dan voorheen. CEO Barry McCarthy, die sinds begin februari de leiding heeft over Peloton, zei te werken aan de groei van het bedrijf en een stabilisatie van de kasstroom. Het aandeel daalt dinsdagmiddag voorbeurs liefst 16 procent, nadat er maandag al 10 procent aan beurswaarde verloren ging. Bron: ABM Financial News

