TSMC kondigt weer prijsverhoging aan - media

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. heeft voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een prijsverhoging aangekondigd. Dit schreef de Japanse zakenkrant Nikkei Asia dinsdag, die zich daarbij baseerde op mededelingen van zes bronnen. Reden zijn volgens de krant zorgen over de hoge inflatie, maar ook de plannen van TSMC om de productiecapaciteit flink op te voeren om het wereldwijde tekort aan chips op te vangen. Het zou gaan om een stijging van minder dan 10 procent, die aan het begin van 2023 moet ingaan. Twee van de zes bronnen meldden een stijging van 5 tot 8 procent. Eén bron meldde dat met de afnemende vraag naar pc's en smartphones afnemers mogelijk moeite hebben de prijsverhogingen volledig te accepteren. TSMC kondigde volgens de krant afgelopen augustus ook een prijsverhoging tot 20 procent aan. Verschillende kleinere chipmakers als United Microelectronics en Semiconductor Manufacturing International voerden in 2021 al verschillende malen prijsverhogingen door, die hoger lagen dan die van TSMC. TSMC is een belangrijke klant van het Nederlandse ASML. Bron: ABM Financial News

