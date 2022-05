Update: Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, nadat maandag de aandelenmarkten de handdoek in de ring leken te gooien. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,8 procent op 418,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,3 procent naar 13.565,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,9 procent met een stand van 6.135,75 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,6 procent naar 7.257,18 punten. Nu het resultatenseizoen van beursgenoteerde bedrijven het einde in zich heeft, kijken partijen weer meer naar andere actualiteiten, zoals inflatie, rentebeleid en de situatie rondom Oekraïne en de gevolgen van de sancties tegen Rusland. Het cijfer dat vandaag voor een verschil had kunnen zorgen, maar dat niet deed, betrof de Duitse ZEW-index, die over mei minder negatief werd. De macro-economische agenda is vandaag alleen gevuld met het vertrouwen van het Amerikaanse kleinbedrijf in april. Na vandaag verschuift de aandacht naar woensdag, met de Amerikaanse inflatie over april, die naar verwachting een daling laat zien. Er zijn vandaag nog al wat monetaire sprekers. Zo komen in de Verenigde Staten de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin, van Minneapolis Neel Kashkari en van het bestuur Christopher Waller aan het woord. Van de ECB is vice-voorzitter Luis Guindos een spreker. Verder verschijnt de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen voor een comité van de Senaat om verantwoording af te leggen voor de stabiliteit in het financiële systeem. De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag een ontmoeting met de Italiaanse premier Mario Draghi. Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 101,50 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 104,14 dollar werd betaald, een daling van 1,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0546. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0561 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0560 op de borden.



Bedrijfsnieuws Bayer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien stijgen en ook de winst zien aantrekken, terwijl de outlook voor dit jaar werd bevestigd. De koers van het aandeel noteerde 1,1 procent hoger. In Parijs lieten vrijwel alle koersen van de hoofdaandelen een stevige plus zien. Van de veertig in de hoofdindex opgenomen aandelen noteerden er zes een lagere koers en 11 een koerswinst van minder dan een procent, de rest zat er boven. In Frankfurt noteerden tien aandelenkoersen een winst van minder dan een procent. Van de veertig hoofdaandelen noteerden er negen koersverlies. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,9 procent in het groen. De S&P 500 index daalde maandag 3,2 procent op 3.991,24 punten, de Dow Jones index verloor 2,0 procent op 32.245,70 punten en de Nasdaq eindigde 4,3 procent lager op 11.623,25 punten. Update: om eurokoersen de actualiseren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.