Obligatie: weinig aandacht voor bloedbad

(ABM FN-Dow Jones) Er is maar weinig aandacht voor het bloedbad op de obligatiemarkt. Dit vindt Johannes Müller, macro-econoom bij vermogensbeheerder DWS. "Wie in de zomer van 2021 in investment grade obligaties belegde, staat nu bijna 15 procent in de min en moet zelfs aandelenbeleggers voor laten gaan. Dit terwijl obligatiehouders doorgaans als risicomijdend gezien worden", aldus Müller. En wie sinds begin augustus investeerde in Amerikaanse Treasuries met een looptijd van 30 jaar, lijdt zelfs een verlies van meer dan 22 procent. Het is volgens Müller lang geleden dat obligatiebeleggers zoveel pijn hebben geleden door koersdalingen als de afgelopen maanden. "En wat eigenlijk het meeste steekt is dat ze links en rechts zijn ingehaald door aandelenbeleggers." Müller berekende dat er het verlies op de World Bond Index inmiddels 8.000 miljard dollar is. Bron: ABM Financial News

