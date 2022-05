Valuta: euro en dollar in evenwicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag ten opzichte van de dollar op 1,0560, in een markt die inmiddels wel weet waar het monetair en qua recessierisico aan toe is.

"Voorlopig zien we vooral de Federal Reserve bewegen en de Europese Centrale Bank nog even niets met de rente doen", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News. "De ECB lijkt met twee visies te worstelen: enerzijds niet te lang wachten met een verhoging, omdat het risico op een recessie bestaat en in dat geval een renteverhoging niet past, anderzijds de behoefte aan een interval van tussen het einde van het opkoopprogramma eind juni en een [eerste] renteverhoging. In het eerste geval zou een renteverhoging in juli moeten worden doorgevoerd, in het tweede geval pas in september", aldus Koopman.

De dynamiek rondom Brexit heeft een nieuwe paragraaf gekregen nu Londen volgens mediaberichten na de verkiezingen in Nood-Ierland van vorige week de douanegrens van de Ierse Zee lijkt te willen verschuiven naar het vaste land. "Het spel daarover wordt al anderhalf jaar gespeeld, en het zal ook met de eventuele effectuering van dit voornemen, niet zo maar gespeeld zijn, maar als het praktijk wordt verwachten we wel een beweging in het Britse pond, die we vandaag en elk geval nog niet zien naar aanleiding van deze berichten in de pers", aldus de marktanalist van Rabobank dinsdag.

Het cijfer dat vandaag voor een verschil had kunnen zorgen, maar dat niet deed, betrof de Duitse ZEW-index, die over mei minder negatief werd.

De macro-economische agenda is vandaag alleen gevuld met het vertrouwen van het Amerikaanse kleinbedrijf in april. Na vandaag verschuift de aandacht naar woensdag, met de Amerikaanse inflatie over april, die naar verwachting een daling laat zien.

Ondertussen zijn er vandaag nog al wat monetaire sprekers. Zo komen in de Verenigde Staten de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin, van Minneapolis Neel Kashkari en van het bestuur Christopher Waller aan het woord. Van de ECB is vice-voorzitter Luis Guindos een spreker. Verder verschijnt de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen voor een comité van de Senaat om verantwoording af te leggen voor de stabiliteit in het financiële systeem. De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag een ontmoeting met de Italiaanse premier Mario Draghi.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0562 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8569 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2362 dollar.