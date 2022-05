Beursblik: meer omzet Ahold Delhaize verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2022 volgens analisten minder omzet behaald dan in de drie maanden ervoor, maar wel meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. Dit blijkt uit de analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde en publiceerde.

Gerekend wordt op een omzet van 19.455 miljoen euro in de eerste drie maanden van het jaar. In het vierde kwartaal kwam de omzet nog uit op 20.148 miljoen euro en in dezelfde periode een jaar eerder op 18.264 miljoen euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam in het eerste kwartaal uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die in op zo'n 12 miljard euro.

De operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op 772 miljoen in het eerste kwartaal. Dat was in de drie maanden ervoor 895 miljoen euro en een jaar eerder 849 miljoen euro.

Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 778 miljoen euro en een bijbehorende marge van 4,0 procent. De marge lag in het eerste kwartaal van 2021 op 4,6 procent en op 4,2 procent in het vierde kwartaal.

Onder de streep resteert voor Ahold Delhaize vermoedelijk een nettowinst van 526 miljoen euro, tegenover 550 miljoen euro in dezelfde periode in 2021.

Outlook

Voor het lopende boekjaar mikt Ahold op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent en een daling van de onderliggende winst per aandeel tot 5 procent ten opzichte van 2021. De vrije kasstroom zal 1,7 miljard euro bedragen, zo kondigde de grootgrutter in februari bij de jaarcijfers aan.

Analisten van Barclays denken dat Ahold deze doelstellingen kan overtreffen. de Britse bank zei verder dat het minder zeker is dat Ahold Delhaize een minderheidsbelang in Bol.com naar de beurs brengt in de tweede helft van het jaar, gezien de koersdalingen van e-commercebedrijven.

Voor 2022 mikt de consensus op een omzet van 79.792 miljoen euro en een nettowinst van 2.153 miljoen euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op 3.245 miljoen euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent.

Voor de periode 2023 tot en met 2025 zei Ahold al eerder te verwachten dat de omzetgroei zal versnellen, waarbij de omzet uit online activiteiten kan verdubbelen. Tegen 2025 moet Ahold dan 10 miljard euro aan extra omzet hebben gerealiseerd. De online omzet moet daarbij verdubbelen, terwijl de e-commerce-activiteiten tegen 2025 winstgevend moeten zijn.

Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken.