Just Eat Takeaway.com staakt activiteiten in Roemenie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com is van plan de activiteiten in Roemenië per 1 juni stop te zetten, om zich meer te richten op leidende posities in andere landen. Dit maakte de maaltijdbezorger dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Volgens de Amsterdamse maaltijdbezorger is door concurrentiedruk en te weinig schaalvoordeel geen gezonde voortzetting van de activiteiten haalbaar. "Als gevolg hebben we het moeilijke besluit genomen om de activiteiten in Roemenië te staken." De impact van de beslissing op de orders, brutotransactiewaarde en de omzet is volgens Just Eat Takeaway.com niet heel groot. Bron: ABM Financial News

