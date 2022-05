Omzetstijging bij Bayer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien stijgen en ook de winst zien aantrekken. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Duitse farmareus. De omzet steeg met 14,3 procent naar 14,6 miljard euro. Het operationeel resultaat (EBITDA) voor bijzondere posten steeg met 27,5 procent tot 5,3 miljard euro. De bijbehorende marge lag op 35,9 procent De kernwinst per aandeel kwam 36,3 procent hoger uit op 3,53 euro en de nettowinst bedroeg 3,3 miljard euro. De vrije kasstroom verbeterde zelfs met ruim 63 procent tot 1,2 miljard euro. Outlook Het bedrijf uit Leverkusen bevestigde dinsdag de outlook voor het gehele boekjaar. Voor 2022 verwacht Bayer een omzet van circa 46 miljard euro, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, een stijging van ongeveer 5 procent. De EBITDA-marge komt volgens de onderneming uit op circa 26 procent en dat komt overeen met een EBITDA van circa 12 miljard euro. Voor de vrije kasstroom voorziet Bayer een “significante” stijging naar 2 tot 2,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

