Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een nipt hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Maandag koerste de AEX onder aanvoering van techaandelen nog met 2,4 procent scherp lager naar 666,17 punten. Het was alweer de vierde verliesdag op rij voor de hoofdgraadmeter van Beursplein 5.

Het verkrappende beleid van centrale banken vanwege de veel te hoge inflatie, zorgt de laatste weken voor veel onzekerheid, een extreme volatiliteit en per saldo donkerrode koersenborden.

Obligatiemarkten sorteren voor op renteverhogingen, waardoor het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen boven de 3 procent is uitgekomen.

Landen met een relatief hoge staatsschuld worden door de oplopende rentes kwetsbaarder en onder meer de spread tussen Duitse- en Italiaanse staatsobligaties is snel opgelopen.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat het prijspeil in Nederland in april op jaarbasis met 9,6 procent is gestegen, na een toename van 9,7 procent in maart. De prijsontwikkeling van energie had een neerwaarts effect op de inflatie, terwijl de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen juist een verhogend effect had op de inflatie.

Woensdag wordt de Amerikaanse inflatie in april vrijgegeven. Analisten rekenen gemiddeld op een lichte terugval op jaarbasis naar 8,1 procent, na een inflatie van 8,5 procent in maart.

In dit klimaat worden op de aandelenmarkten momenteel vooral techaandelen, met relatief hoge waarderingen die in de toekomst nog moeten worden waargemaakt, van de hand gedaan. Maandag sloot techbeurs Nasdaq op Wall Street maar liefst 4,3 procent lager. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index hield de schade beperkt tot 2 procent.

“Het sentiment is de laatste paar maanden erg negatief, en helemaal de laatste weken, en het onvermogen om een overtuigende herstelrally in te zetten … vertelt je alles wat je moet weten over de huidige staat van de markt, namelijk dat de beren de controle hebben overgenomen”, zei oprichter Adam Sarhan oprichter en CEO van 50 Park Investments.

"Ondanks alles draait de Amerikaanse economie echter nog prima", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op, die onder meer doelde op het solide banenrapport, dat afgelopen vrijdag verscheen.

Het sentiment wordt ook gedrukt door strenge coronalockdowns in China, waar een inflatoire werking van uitgaat door druk op de mondiale aanvoerketen, maar econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet lichtpuntjes.

"De steden die te kampen hebben met uitbraken, vertegenwoordigen nog 22 procent van het Chinese BBP. Een maand terug was dat nog 40 procent. Zet deze trend zich door, dan zouden we het dieptepunt in de Chinese activiteit stilaan achter ons kunnen laten. Maar de situatie blijft delicaat", erkende de econoom.

Vanochtend koerste de Shanghai Composite index nipt in het groen, maar de beurs in Hongkong, die vanwege een feestdag maandag een inhaalslag moest maken, verloor 2,5 procent. De Nikkei index in Tokio verliest ruim een half procent.

De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast vanochtend ongeveer 1 procent lager. Maandag werd olie nog bijna 6 procent goedkoper, op ruim 103 dollar per vat.

Het muntpaar euro/dollar stabiliseerde de afgelopen weken in de bandbreedte van 1,05 en 1,06, na een forse opmars van de dollar in de voorafgaande weken. Vanochtend wint de euro licht op 1,0578.

Bedrijfsnieuws

Fastned gaat een nieuwe obligatie uitgeven met een looptijd van 4,5 jaar met 5 procent rente per jaar.

Ease2pay heeft samen met Rabobank een parkeerapp gelanceerd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 3,2 procent op 3.991,24 punten, de Dow Jones index verloor 2,0 procent op 32.245,70 punten en de Nasdaq eindigde 4,3 procent lager op 11.623,25 punten.