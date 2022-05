Fastned geeft nieuwe obligaties uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Fastned geeft nieuwe obligaties uit met een looptijd van 4,5 jaar en een rente van 5 procent per jaar. Dit maakte het snellaadbedrijf dinsdagochtend bekend. De opbrengst van de emissie zal gebruikt worden om een verdere uitbreiding van Fastneds snellaadnetwerk te financieren en uitstaande obligaties te herfinancieren. De obligaties zijn 1.000 euro per stuk. Houders van Fastned-obligaties die voor april 2019 zijn aangekocht kunnen deze obligaties inwisselen voor nieuwe obligaties. Inschrijven op de obligatie-uitgifte is mogelijk vanaf vandaag tot en met 12 juni. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.