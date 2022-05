WDP trekt keuzedividend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft besloten niet langer een dividend in aandelen uit te keren, vanwege de aanzienlijke daling en volatiliteit van het aandeel WDP. Dit maakte de investeerder in logistiek vastgoed dinsdagochtend bekend. De koers van het aandeel ligt onder de uitgifteprijs voor de inschrijving op het keuzedividend, hetgeen de waardecreatie voor de aandeelhouder teniet doet, verklaarde WDP de keuze. Het aandeel WDP sloot maandag 6,0 procent lager op 30,90 euro. Als gevolg zal WDP enkel een dividend in contanten uitkeren over 2021. Aandeelhouders die al een keuze hadden gemaakt om het dividend in aandelen te ontvangen, zullen het dividend toch in contanten ontvangen. Op 18 mei keert WDP het dividend uit van 0,88 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

