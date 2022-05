Ease2pay en Rabobank bieden samen parkeerapp aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft samen met Rabobank een app gelanceerd om makkelijker te kunnen parkeren. Dit liet Ease2pay dinsdag weten. Dankzij de Rabo App hebben klanten geen muntgeld, betaalpas of aparte parkeerapp meer nodig. De betaling verloopt via Rabobank zodat de parkeerkosten direct van de betaalrekening worden betaald. Rabobank is de eerste Nederlandse bank die parkeren aanbiedt, aldus Ease2pay. De samenwerking met Rabobank past volgens Ease2pay goed in de strategie om diensten zowel via eigen apps als via strategische partners aan te bieden. Financiële details maakte Ease2pay niet bekend. Bron: ABM Financial News

