Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een overwegend licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 36 punten voor de Duitse DAX en een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent naar verwachting 6 punten lager.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink lager geëindigd.

De Europese beurzen begonnen de nieuwe week in mineur, waarbij de DAX en FTSE 100 onder hun dieptepunt uit april doken, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De grootste verliezen waren zichtbaar onder grondstoffenfondsen, maar ook techaandelen hadden het opnieuw moeilijk.

"De markten zijn de week terughoudend begonnen, omdat lockdowns in China en dreigende Amerikaanse inflatiecijfers beleggers nerveus houden over de vooruitzichten", aldus analisten van IG. "China's zero-coronabeleid blijft beleggers zorgen baren, die vrezen voor de impact van de lockdowns op de economische groei."

De Chinese export is in april veel minder hard gegroeid dan een maand eerder, terwijl de import stabiel bleef, wat een groter dan verwacht handelsoverschot gaf.

Op macro-economisch vlak was het in Europa maandag verder rustig.

Bedrijfsnieuws

Grondstoffenaandelen stonden onder druk. Rio Tinto verloor ruim 4 procent en Glencore zelfs bijna 6 procent. Shell en BP leverden 3 tot 5 procent in.

PostNL kreeg in Amsterdam een dreun, na wat analisten als teleurstellende kwartaalcijfers beschouwen, vooral door de prestaties bij de pakketdivisie. PostNL verlaagde de outlook voor 2022 met 16 procent. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoelen al. Het aandeel daalde bijna 13 procent.

In Brussel leverde sectorgenoot Bpost een procent in. Bpost waarschuwde vorige week al voor tegenwind. Vrijdagavond verlaagde Jefferies het koersdoel voor Bpost.

JDE Peet's heeft voor 500 miljoen euro eigen aandelen gekocht van een van zijn twee grootaandeelhouders. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Terwijl Deutsche Bank het koersdoel voor Aperam verhoogde, verlaagde Jefferies juist het koersdoel voor de fabrikant van roestvast staal. Beide analisten concludeerden wel dat Aperam een sterke prestatie in het eerste kwartaal leverde. Het aandeel verloor iets meer dan een half procent.

Infineon daalde ruim 6 hoewel de Duitse chipproducent maandag de outlook verhoogde. Verder viel Delivery Hero op in Frankfurt, met een verlies van ruim 13 procent. Stijgers waren er nauwelijks in de DAX. E.ON wist een procent te stijgen.

In Parijs deed Alstom goede zaken, met een plus van bijna 2 procent. TotalEnergies leverde bijna 5 procent in en belandde daarmee onderaan in de CAC 40.

In Amsterdam waren het techaandelen die onderaan eindigden. De 'chippers' ASMI, ASML en Besi verloren circa 7 procent. Just Eat Takeaway daalde zelfs 8 procent.

Euro STOXX 50 3.530,58 (-2,7%)

STOXX Europe 600 417,46 (-2,9%)

DAX 13.380,67 (-2,2%)

CAC 40 6.086,02 (-2,8%)

FTSE 100 7.216,58 (-2,3%)

SMI 11.444,18 (-2,4%)

AEX 666,17 (-2,4%)

BEL 20 3.883,77 (-3,4%)

FTSE MIB 22.832,56 (-2,7%)

IBEX 35 8.139,30 (-2,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening.

Wall Street is maandag opnieuw flink lager geëindigd, nadat dit eind vorige week ook al het geval was.

Angst voor een groeivertraging, de hoge inflatie en centrale banken die hun beleidsrentes verhogen, bepalen momenteel de beursstemming. Ondertussen lopen de obligatierentes op. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte eerder op maandag boven de 3,20 procent maar zakte vervolgens terug tot 3,03 procent.

"Angst overheerst de beursstemming, wat terug te zien is in de sterk gestegen koersbeweeglijkheid (volatiliteit) en negatieve sentimentsindicatoren. Buiten de grondstoffenmarkten zijn de plekken voor beleggers om te ‘schuilen’ schaars", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Ondanks alles draait de Amerikaanse economie nog prima", aldus de marktkenner, die onder meer doelde op een solide banenrapport, dat vrijdag verscheen.

"De Amerikaanse aandelenmarkt is tamelijk duur, vooral technologie-aandelen, de markt weet niet hoe hoog de Fed moet gaan om de inflatie te beteugelen, en we hebben het gevoel van een mondiale vertraging", zei Sebastien Galyt van Nordea Asset Management. "Er zijn een hoop negatieve factoren actief in de markt."

Later deze week verschijnen belangrijke inflatiedata uit de Verenigde Staten; de consumentenprijzen op woensdag en de producentenprijzen een dag later. De verwachting voor de ontwikkeling van de consumentenprijzen in april is dat die op jaarbasis met 8,1 procent zijn gestegen, met een kerninflatie van 6,0 procent. In maart kwam de inflatie in de VS nog uit op 8,5 procent en de kerninflatie op 6,5 procent.

Maandag was het rustig op macro-economisch vlak. De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in maart conform de verwachting met 2,3 procent gestegen.

WTI-olie werd maandag 6 procent goedkoper per vat ten opzichte van vrijdag. Later deze week verschijnen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Bedrijfsnieuws

Techaandelen stonden onder druk als gevolg van de wereldwijde verkoopgolf. Tesla en Nvidia verloren tot 9 procent. Oliereuzen Chevron en Exxon Mobil leverden zo'n 7 tot 8 procent in.

Duke Energy presteerde in het eerste kwartaal onder de winstverwachting, maar de omzet was wel een stuk beter dan analisten hadden voorspeld. Het aandeel van het nutsbedrijf daalde licht.

BioNTech steeg 3 procent. Het farmaconcern boekte in het eerste kwartaal een aanzienlijke omzetstijging, onder meer dankzij de verkoop van het coronavaccin dat het samen met Pfizer heeft ontwikkeld.

Voedselproducent Tyson Foods profiteerde afgelopen kwartaal van prijsstijgingen. Het aandeel steeg zo'n 2,5 procent.



S&P 500 index 3.991,24 (-3,2%)

Dow Jones index 32.245,70 (-2,0%)

Nasdaq Composite 11.623,25 (-4,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag overwegend lager. De Hang Seng was maandag gesloten en opent vandaag weer de deuren.

Nikkei 225 26.097,79 (-0,8%)

Shanghai Composite 3.009,22 (+0,2%)

Hang Seng 19.484,81 (-2,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0573. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0560.

USD/JPY Yen 130,41

EUR/USD Euro 1,0573

EUR/JPY Yen 137,90

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - April (NL)

06:30 Industriële productie - Maart (NL)

11:00 ZEW economisch sentiment - Mei (Dld)

11:00 Industriële productie - Maart (Bel)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Philips - Jaarvergadering

13:00 Peloton Interactive - Cijfers derde kwartaal (VS)