Nederlandse inflatie nog altijd op bijna 10 procent

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in april opnieuw flink gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 9,6 procent op jaarbasis, na een toename van 9,7 procent in maart.

De prijsontwikkeling van energie had een neerwaarts effect op de inflatie. De prijsstijging op jaarbasis was in april minder groot dan in maart. Energie was in april 136 procent duurder dan een jaar eerder, in maart was dat 157 procent.

Ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een verlagend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in april 24,8 procent duurder dan vorig jaar. In maart was dat 36,5 procent. De accijns op motorbrandstoffen is door het kabinet voor de periode van 1 april tot en met 31 december verlaagd. Voor een liter Euro 95 werd in april aan de pomp gemiddeld 2,09 euro betaald, in maart was dat 2,29 euro. De gemiddelde prijs van een liter diesel daalde van 2,12 euro in maart naar 2,00 euro in april.

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had daarentegen een verhogend effect op de inflatie. Voedingsmiddelen waren in april 8,5 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was dat 6,2 procent. De prijsontwikkeling van vlees droeg hieraan het meeste bij.

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP, de Europese meetmethode, in april 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was dat 11,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 7,4 procent in maart naar 7,5 procent in april.