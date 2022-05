Rode cijfers Groupon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het eerste kwartaal van 2022 minder omzet behaald en dook in de rode cijfers. De outlook was ook voorzichtiger. Dit bleek maandagavond uit de resultaten van het Amerikaanse voordeelbonnenbedrijf. De kwartaalomzet van 153,3 miljoen dollar was lager dan de bijna 264 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf rekende Groupon op een omzet van 160 tot 170 miljoen dollar. De brutowinst verslechterde in het eerste kwartaal van 167 naar 134 miljoen dollar en onder de streep bleef een verlies over van bijna 35 miljoen dollar tegenover een winst van 14,6 miljoen dollar een jaar eerder. Outlook Voor het lopende kwartaal rekent Groupon op een aangepast EBITDA-resultaat van 0 tot 10 miljoen dollar en een omzet van 155 tot 165 miljoen dollar. Voor heel 2022 gaat het bedrijf nu uit van een omzet van tussen de 670 en 700 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA van 60 tot 80 miljoen dollar. "De geüpdate guidance reflecteert een voorzichtiger herstel dan eerder verwacht", aldus Groupon. Nabeurs op Wall Street daalde het aandeel maandag bijna 12 procent. Bron: ABM Financial News

