Olieprijs flink omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gedaald. Bij een settlement van ruim 103 dollar werd een vat West Texas Intermediate 6 procent goedkoper. Beleggers reageerden op zwakke exportdata uit China, die de zorg verder aanwakkeren over de impact van corona in het land. In april steeg de export van Chinese goederen met krap 4 procent, na een stijging van bijna 15 procent in maart. Verder heeft Saoedi-Arabië de olieprijzen voor Azië en Europa voor de maand juni verlaagd, tegen een achtergrond van een verzwakte vraag naar olie door de lockdownmaatregelen in grote steden in China. Volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank verlaagt Saoedi-Arabië de prijzen om geen marktaandeel te verliezen in met name Azië, waar Rusland met korting olie verkoopt. Sinds de oorlog in Oekraïne verhoogde Riyad juist de prijzen, gedreven door de angst dat Westerse sancties de Russische productie zouden beïnvloeden. De olieprijzen lijken de afgelopen weken echter gestabiliseerd, maar blijven boven de 100 dollar per vat. Dit weekend werd bekend dat de G7 een verbod wil op Russische olie. Later deze week verschijnen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.