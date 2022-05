Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert maandag fors lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index daalt 2,5 procent op 4.020,88 punten, de Dow Jones index verliest 1,5 procent op 32.398,46 punten en de Nasdaq koerst zelfs 3,4 procent lager op 11.730,41 punten.

Angst voor een groeivertraging, de hoge inflatie en centrale banken die hun beleidsrentes verhogen, bepalen momenteel de beursstemming. Ondertussen lopen de obligatierentes op. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte eerder op maandag boven de 3,20 procent maar is inmiddels gezakt tot 3,09 procent.

"Angst overheerst de beursstemming, wat terug te zien is in de sterk gestegen koersbeweeglijkheid (volatiliteit) en negatieve sentimentsindicatoren. Buiten de grondstoffenmarkten zijn de plekken voor beleggers om te ‘schuilen’ schaars", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Ondanks alles draait de Amerikaanse economie nog prima", aldus de marktkenner, die onder meer doelde op een solide banenrapport, dat vrijdag verscheen.

"De Amerikaanse aandelenmarkt is tamelijk duur, vooral technologie-aandelen, de markt weet niet hoe hoog de Fed moet gaan om de inflatie te beteugelen, en we hebben het gevoel van een mondiale vertraging", zei Sebastien Galyt van Nordea Asset Management. "Er zijn een hoop negatieve factoren actief in de markt."

Later deze week verschijnen belangrijke inflatiedata uit de Verenigde Staten; de consumentenprijzen op woensdag en de producentenprijzen een dag later. De verwachting voor de ontwikkeling van de consumentenprijzen in april is dat die op jaarbasis met 8,1 procent zijn gestegen, met een kerninflatie van 6,0 procent. In maart kwam de inflatie in de VS nog uit op 8,5 procent en de kerninflatie op 6,5 procent.

Maandag was het rustig op macro-economisch vlak. De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in maart conform de verwachting met 2,3 procent gestegen.

WTI-olie kost maandag 103,50 dollar per vat en daarmee bijna 6 goedkoper dan vrijdag. Later deze week verschijnen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0567.

Bedrijfsnieuws

Techaandelen staan onder druk als gevolg van de verkoopgolf. Tesla en Nvidia verliezen maandag zo'n 7 procent. Oliereuzen Chevron en Exxon Mobil dalen 6 tot 7 procent.

Duke Energy presteerde in het eerste kwartaal onder de winstverwachting, maar de omzet was wel een stuk beter dan analisten hadden voorspeld. Het aandeel van het nutsbedrijf daalt iets meer dan een half procent.

BioNTech stijgt bijna 4 procent. Het farmaconcern boekte in het eerste kwartaal een aanzienlijke omzetstijging, onder meer dankzij de verkoop van het coronavaccin dat het samen met Pfizer heeft ontwikkeld.

Voedselproducent Tyson Foods profiteerde afgelopen kwartaal van prijsstijgingen. Het aandeel stijgt een procent.

Nabeurs komen Groupon en AMC Entertainment met cijfers.