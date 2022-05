PostNL hard onderuit op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen, nadat vorige week ook al 4 procent aan beurswaarde verloren ging. De AEX daalde 2,4 procent naar 666,17 punten en vooral techaandelen kregen weer op hun kop. Op 18 november vorig jaar piekte de AEX nog op een stand van 829,66 punten, waardoor er sindsdien een koersverlies van bijna 20 procent staat. De bekende belegger Daniel Loeb van Third Point denkt dat de bodem voor techaandelen nog niet is gezet. Veel van deze bedrijven beloonden hun personeel flink met aandelen en opties, en dat werkt bij dalende koersen tegen hen. Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen wees op de inflatiedruk en geopolitieke spanningen die voor een volatiel sentiment zorgen. Toch blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt robuust en de economie op koers, merkte hij op. China lijdt onder alle strenge coronalockdowns, maar Aben wijst erop dat de coronabesmettingen beginnen af te nemen. "De steden die te kampen hebben met uitbraken, vertegenwoordigen nog 22 procent van het Chinese BBP. Een maand terug was dat nog 40 procent. Zet deze trend zich door, dan zouden we het dieptepunt in de Chinese activiteit stilaan achter ons kunnen laten. Maar de situatie blijft delicaat", aldus de econoom. De Chinese export groeide in april veel minder hard dan een maand eerder, terwijl de import stabiel bleef. Beleggers moesten het verder stellen zonder veel macronieuws en buiten de kwartaalcijfers van PostNL was het rustig. Later in de week wordt het drukker. De euro/dollar handelde op 1,0533 en olie werd 5 procent goedkoper. Beleggers vrezen door de coronasituatie in China nog steeds voor de vraag naar olie. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,08 procent en koelde daarmee iets af. Stijgers en dalers In de AEX gingen Ahold en Unilever aan de leiding met winsten van 0,9 en 1,2 procent. ING, dat vrijdag nog bijna 5 procent daalde na kwartaalcijfers, maakte vandaag een pas op de plaats. RBC verlaagde het koersdoel voor ING, maar UBS verhoogde deze juist. De 'chippers' hadden een lastige start van de week. ASMI, ASML en Besi verloren circa 7 procent. Just Eat Takeaway daalde zelfs 8 procent. In de AMX won JDE Peet's 2,2 procent. JDE kocht voor 500 miljoen euro eigen aandelen in bij grootaandeelhouder Mondelez. WDP en CTP verloren ruim 6 procent. Mogelijk dat uitspraken van de CFO van Amazon, dat er voldoende logistiek vastgoed is, bijdroeg aan de daling. Basic-Fit leverde 6,8 procent in en AMG 9,1 procent. Het aandeel AMG staat sinds de kwartaalcijfers vorige week onder druk. PostNL daalde 12,9 procent. Analisten reageerden erg teleurgesteld op de cijfers van PostNL, vooral door de prestaties bij de pakketdivisie. PostNL rekent inmiddels voor 2022 op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT. Dat was 210 tot 240 miljoen euro, een verlaging met 16 procent. De consensus moet omlaag en KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoelen al. Bij de smallcaps waren geen stijgers te vinden. Wereldhave beperkte het verlies tot 0,2 procent. CM.com verloor 7,3 procent en Vivoryon en Accsys daalden bijna 9 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerden de Amerikaanse beurzen flink in het rood, waarbij de Nasdaq bijna 4 procent verloor. Bron: ABM Financial News

