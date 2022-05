Prijsstijgingen helpen Tyson Foods Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst geboekt ondanks lagere volumes, geholpen door forse prijsstijgingen. Dat maakte de Amerikaanse vleesproducent maandag bekend. De omzet steeg van 11,3 miljard naar 13,1 miljard dollar. De nettowinst steeg met 75 procent van 476 miljoen naar 829 miljoen dollar, of van 1,30 naar 2,28 dollar per aandeel. Het bedrijf had per 2 april voor 3,4 miljard dollar aan liquide middelen en bouwde de schuld in het kwartaal met 1 miljard dollar af. Topman Donnie King sprak van sterke vraag van klanten en consumenten naar de merken en producten van Tyson Foods. "Hoewel we nog steeds inflatiedruk over de hele aanvoerketen zien, werken we aan een verlaging van de kosten door de efficiëntie en de productiviteit te verhogen", aldus King Het bedrijf zegt te blijven investeren in zijn medewerkers, door hogere lonen, zorgdiensten, kinderopvang, gratis universitair onderwijs en juridische diensten voor immigratie. De volumes voor rundvlees waren slechts 0,6 procent hoger dan een jaar eerder, maar de gemiddelde prijs steeg 24 procent. Bij varkensvlees krompen de volumes met 5 procent en stegen de prijzen met 11 procent. De volumes kip groeiden licht , maar met een prijsstijging van 14 procent. Gemiddeld stegen de prijzen afgelopen kwartaal met 18 procent en daalden de volumes met 1,5 procent, onder andere door minder vraag naar de bereide maaltijden van Tyson. Outlook Tyson Food zegt op schema te liggen om in het lopende boekjaar 400 miljoen dollar te besparen via het verhogen van de productiviteit. De productie van rundvlees in de VS zal dit boekjaar nauwelijks toenemen, maar Tyson rekent op een sterke operationele marge van 11 tot 13 procent. Voor de krimpende varkensproductie en voor het kipsegment wordt een marge van 5 tot 7 procent voorzien. De jaaromzet zou tussen 52 miljard en 54 miljard moeten uitkomen en de investeringen rond 2 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

