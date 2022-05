Omzet BioNTech verdrievoudigd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft in de eerste drie maanden van 2022 de resultaten aanzienlijk zien stijgen. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Duitse biotechbedrijf met een notering op de Nasdaq. De omzet steeg op jaarbasis van 2 miljard naar 6,4 miljard euro. Deze stijging is volgens het biotechbedrijf te danken aan de verkoop van 750 miljoen coronavaccins wereldwijd. De nettowinst ging van 1,1 naar 3,7 miljard euro. Per aandeel gaat het om een stijging van 4,39 naar 14,24 euro. Daarmee presteerde BioNTech aanzienlijk beter dan verwacht. Analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen, rekenden op een winst van 9,70 euro per aandeel op een omzet van 4,6 miljard euro. Outlook BioNTech herhaalde maandag de outlook voor het hele boekjaar. Het biotechbedrijf verwacht dat het coronavaccin dit jaar tussen 13 en 17 miljard euro aan omzet oplevert. Verder zei CEO Ugur Sahin dat BioNTech "bemoedigende" studieresultaten boekte met zijn CAR-T therapie voor mensen met solide kanker. De goede financiële prestaties dankzij het coronavaccin maken volgens CFO Jens Holstein dat BioNTech "zwaar kan investeren in R&D de komende jaren". Het aandeel lijkt 2 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

