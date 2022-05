Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een fors lagere opening tegemoet, zodat de stevige bewegingen van vorige week zich lijken voort te zetten na het weekend. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 1,8 procent in het rood. Het vooruitzicht dat de Amerikaanse Federal Reserve de monetaire beleidsrente verder gaat verhogen om de inflatie te beteugelen, maakt sommige beleggers ongerust dat de economische groei hierdoor gevaar loopt. De verkrapping van het monetaire beleid valt samen met de Russische oorlog tegen Oekraïne en coronalockdowns in China, die de vooruitzichten voor de wereldeconomie vertroebelen. De Chinese miljoenenstad Shanghai trok zondag zijn lockdownmaatregelen nog wat strakker aan. "We hebben vertragende groei en verkrappende financiële condities", zei Hani Redha van PineBridge Investments. "Dat is het tegenover gestelde van wat we hadden in de achttien maanden voorafgaand aan dit jaar, wat het ideale klimaat was voor risicomarkten." Economisch nieuws is maandag schaars. Na de opening van Wall Street worden de Amerikaanse groothandelsvoorraden in maart bekend. Woensdag volgt een belangrijk inflatiecijfer. Olie werd minder duur. Een junifuture West Texas Intermediate daalde 2,2 procent tot 107,31 dollar en Brent-olie voor juli werd 1, 9 procent goedkoper op 110,18 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,536. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0552 op de borden. "De rally van de dollar wordt nog steeds gevoed door zowel de aanhoudend stijgende Amerikaanse obligatierente als de verkoopgolf op de aandelenmarkten wereldwijd, wat het beleggingsklimaat meer risicomijdend maakt", zei Lee Hardman van MUFG. De markt voor cryptovaluta ging in het weekend onderuit, met een daling van de bitcoinprijs met 4 procent tot 34.656 dollar. Inmiddels kost bitcoin minder dan 33.000 dollar. Bedrijfsnieuws De technologiesector word hard geraakt in de verkoopgolf. E-commerce, digitaal adverteren, elektrische auto's, taxi-apps en andere internetgerelateerde bedrijven worstelen, nu de wereldeconomie de coronapandemie achter zich laat. Bedrijfsresultaten zijn er maandag van Groupon en AMC Entertainment.



Dinsdag volgt Peloton Interactive en woensdag komen Beyond Meat en Disney met hun kwartaalresultaten naar buiten. Slotstanden Wall Street verloor vrijdag ook al terrein. De S&P 500 index daalde toen 0,6 procent op 4.123,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.899,37 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent lager op 12.144,66 punten. Bron: ABM Financial News

