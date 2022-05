Europese beurzen lager rond middaguuur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur ruim een procent in het rood.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,4 procent tot 423,79 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,9 procent op 13.547,14 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,3 procent op 6.180,40 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 1,3 procent lager op 7.293,09 punten.

"De markten zijn de week gedempt begonnen, omdat lockdowns in China en dreigende Amerikaanse inflatiecijfers beleggers nerveus houden over de vooruitzichten", aldus analisten van IG. "China's zero-coronabeleid blijft beleggers zorgen baren, die vrezen voor de impact van de lockdowns op de economische groei."

De Chinese export is in april veel minder hard gegroeid dan een maand eerder, terwijl de import stabiel bleef, wat een groter dan verwacht handelsoverschot gaf.

Verder was de agenda vrij redelijk leeg deze ochtend.

Later in de week wordt het drukker, onder meer met inflatiecijfers. Vooral die in de VS op woensdag zullen de aandacht trekken. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vanochtend op 3,18 procent.

Olie werd ruim 1 procent goedkoper. De euro/dollar noteerde op 1,0535. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0509 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0552 op de borden.

Bedrijfsnieuws

PostNL kreeg in Amsterdam een dreun, na wat analisten als teleurstellende kwartaalcijfers beschouwen, vooral door de prestaties bij de pakketdivisie. PostNL verlaagde de outlook voor 2022 met 16 procent. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoelen al. Het aandeel daalde 11,6 procent. In Brussel levert sectorgenoot Bpost 2,8 procent in. Bpost waarschuwde vorige week al voor tegenwind. Vrijdagavond verlaagde Jefferies het koersdoel voor Bpost.

Terwijl Deutsche Bank het koersdoel voor Aperam verhoogde, verlaagde Jefferies juist het koersdoel voor de fabrikant van roestvast staal. Beide analisten concludeerden wel dat Aperam een sterke prestatie in het eerste kwartaal leverde. Het aandeel verloor 2,0 procent.

Een meerderheid van de hoofdaandelen in Duitsland en Frankrijk noteerde in het rood. Delivery Hero en Deutsche Post verloren zo ruim 6 procent in Frankfurt. In Parijs waren de dalingen een stuk minder groot, met ArcerlorMittal als grootste daler met een verlies van 3,6 procent.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een aanzielijke lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 1,5 procent in het rood.