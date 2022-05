Valuta: Amerikaanse rente drukt euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De snel oplopende Amerikaanse rente houdt de euro/dollar flink onder druk, maar de euro kan de komende maand weer opkrabbelen, als blijkt dat de markt te veel renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve heeft ingeprijsd. Dat stelde valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank maandag in gesprek met ABM Financial News. De euro/dollar stond vanochtend op 1,0514 en staat daarmee weer op het niveau van begin mei, na een korte opleving vorige week. Een maand geleden stond de munt nog tussen 1,08 en 1,09 dollar. Mevissen denkt dat de munt de komende maand weer kan opkruipen richting 1,08 dollar. "De Europese Centrale Bank staat op het punt van verhogen, en de markt heeft mogelijk een te sterke stijging van de beleidsrente van de Fed ingeprijsd." De dollar geldt als veilige haven en dat zet de euro ook extra onder druk, denkt de analist. Intussen is de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsleningen gestegen tot een niveau rond 3,20 procent "en dat hebben we lang niet gezien". Dat betekent dat staatsleningen aantrekkelijker worden, vergeleken met aandelen, die hun hoge waarderingen wat zien afkalven. Op economisch gebied ziet Mevissen deze week weinig cijfers die veel impact zullen maken. De werkloosheidsuitkeringen in de VS zijn van belang, en de Amerikaanse inflatiecijfers, die naar verwachting een kleine daling zullen laten zien ten opzichte van het zeer hoge cijfer van 8,5 procent een maand eerder. Het Britse pond was maandag tamelijk stabiel tegenover de euro. Bron: ABM Financial News

