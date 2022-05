PostNL onderuit op rode beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandag in het rood, waarbij vooral de koersval van PostNL opvalt na het afgeven van een winstalarm. De AEX daalt 0,6 procent naar 677,80 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de markt bang voor een recessie, de hoge inflatie en het verkrappende beleid van de centrale banken. Maar de Amerikaanse economie draait volgens hem nog prima. "Dus angst voor recessie lijkt voorbarig." Vooralsnog heeft de Russische president Vladimir Poetin nog geen grote aankondigingen gedaan. Vandaag viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en er was vrees dat dit aanleiding zou zijn voor Poetin om Oekraïne officieel de oorlog te verklaren en het land te mobiliseren. Veel macronieuws was er nog niet. De Chinese export is in april veel minder hard gegroeid dan een maand eerder, zoals ook was voorzien, terwijl de import stabiel bleef, wat een groter dan verwacht handelsoverschot gaf. Later in de week wordt het drukker, onder meer met inflatiecijfers. Vooral die in de VS op woensdag zullen de aandacht trekken. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vanochtend op 3,18 procent. De euro/dollar handelt op 1,0508 en olie wordt een procent goedkoper. Stijgers en dalers Adyen werd 1,1 procent duurder en Shell blijft ook vandaag hoger koersen, met een winst van 1,0 procent. ING, dat vrijdag nog bijna 5 procent inleverde na kwartaalcijfers, maakt vandaag een pas op de plaats. RBC verlaagde het koersdoel voor ING, maar UBS verhoogde deze juist. Philips en ArcelorMittal leveren krap 4 procent in en de ellende bij Just Eat Takeaway duurt voort met vandaag een koersdaling van nog eens 4,5 procent. In de AMX wint JDE Peet's 1,2 procent en Air France-KLM een half procent. JDE kocht voor 500 miljoen euro eigen aandelen in bij grootaandeelhouder Mondelez. AMG levert 5,7 procent in. Het aandeel staat sinds de kwartaalcijfers vorige week onder druk. PostNL daalt ruim 13 procent. Analisten reageerden erg teleurgesteld op de cijfers van PostNL, vooral door de prestaties bij de pakketdivisie. PostNL rekent inmiddels voor 2022 op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT. Dat was 210 tot 240 miljoen euro, een verlaging met 16 procent. De consensus moet omlaag en KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoelen al. Bij de smallcaps is Azerion koploper met een pas op de plaats. Accsys en ForFarmers dalen 5,6 en 5,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.