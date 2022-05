Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor PostNL verlaagd van 3,70 naar 3,20 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Frank Claassen besloot tot de koersdoelverlaging na de winstwaarschuwing die PostNL maandag voorbeurs afgaf. "De druk op de volumes bij pakketten raakt de winstgevendheid", aldus Claassen. En ook de stijgende kosten zijn geen goed nieuws. Die bewegingen zijn sterker dan de analist eerder had ingeschat. PostNL rekent nu voor 2022 op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT. Dat was 210 tot 240 miljoen euro, een verlaging met 16 procent. Claassen verwacht zijn raming van 212 miljoen euro met 10 tot 12 procent te gaan verlagen. "En de analistenconsensus zal nog meer moeten dalen", aldus de analist. Die zit nu nog op 222 miljoen euro. Het aandeel PostNL levert maandag 12,0 procent in op 2,71 euro. Bron: ABM Financial News

