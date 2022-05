'Forse misser bij PostNL' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft over het eerste kwartaal een flinke tegenvaller laten zien. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING maandag. De genormaliseerde EBIT van 33 miljoen euro was flink lager dan ruim 46 miljoen euro waarop ING rekende. "Dit komt volledig op het conto van de pakkettendivisie", aldus Zwartsenburg. In plaats 34 miljoen euro leverde die tak een genormaliseerde EBIT op van slechts 18 miljoen euro. De postactiviteiten deden het met 36 miljoen euro juist beter dan de krap 33 miljoen die ING had verwacht. ING twijfelt of de outlookverlaging voldoende zal zijn. De bank heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,40 euro. Het aandeel daalt maandag 13,8 procent naar 2,66 euro. Bron: ABM Financial News

