KBC Securities verlaagt koersdoel PostNL

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor PostNL verlaagd van 4,90 naar 3,90 euro met een onveranderde koopaanbeveling. KBC besloot hiertoe nadat het post- en pakkettenbedrjif voorbeurs een winstwaarschuwing gaf bij zijn kwartaalcijfers. In de eerste drie maanden waren de cijfers van PostNL een stuk slechter dan verwacht, oordeelde KBC. Vooral de pakketvolumes vielen tegen. PostNL rekent nu voor 2022 op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT. Dat was 210 tot 240 miljoen euro, een verlaging met 16 procent. Het aandeel PostNL daalt maandag 11,8 procent naar 2,72 euro. Bron: ABM Financial News

