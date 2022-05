JDE Peet's koopt voor 500 miljoen euro aandelen terug van grootaandeelhouder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft voor 500 miljoen euro eigen aandelen gekocht van een van zijn twee grootaandeelhouders, de Nederlandse vennootschap Mondelez International Holdings Netherlands. "Dit is een unieke kans om het percentage van de free float te vergroten en onze winst per aandeel te verhogen tegen een zeer aantrekkelijke prijs voor het bedrijf", zei CEO Fabien Simon van JDE Peet's. De aandelen werden gekocht tegen de slotkoers van vrijdag 6 mei, van 26,92 euro. Maandag kort na opening noteerde het aandeel nog onveranderd. De free float van het aandeel is volgens het bedrijf momenteel 22,3 procent. Bij de beursgang in 2020 was dit nog minder dan 17 procent. Mondelez en investeringsmaatschappij JAB hebben samen nog meer dan driekwart van de aandelen in handen. Mondelez, een afsplitsing van Kraft Foods, wil zijn belang van ruim 20 procent in het koffiebedrijf afbouwen om meer snacks en koekjes te kunnen verkopen. Update: om meer informatie over prijs en koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

