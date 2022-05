PostNL onderuit op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent hoger naar 683,56 punten, terwijl de Midkap 0,6 procent verloor. Onder de hoofdaandelen gingen de financials ING en Aegon aan kop met meer dan 1 procent koerswinst. ArcelorMittal en ASML bungelden onderaan met verliezen van ongeveer 3 procent. In de AMX werd PostNL met meer dan 12 procent afgestraft na rapportering van de kwartaalcijfers en een fikse outlookverlaging. Volgens PostNL waren de prestaties in de eerste tweede maanden van het jaar nog conform verwachting, maar ontstond er extra druk en meer kosten na de inval in Oekraïne. De kwartaalresultaten waren ook flink lager dan verwacht, aldus analist David Kerstens van Jefferies. KBC Securities verlaagde het koersdoel. Air France-KLM won meer dan 1 procent. In de AScX verloor BAM 4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.