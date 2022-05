Deutsche Bank verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 67,00 naar 68,00 euro en handhaaft het koopadvies, na de eerstekwartaalcijfers van de fabrikant van roestvaststaal. Hoewel de kwartaalcijfers niet veel beter waren dan verwacht, was de vooruitblik die het bedrijf gaf wel veel positiever dan voorzien. Aperam rekent namelijk op een beter tweede kwartaal, terwijl de markt uitging van een minder kwartaal. Daarom kan de raming van Deutsche Bank voor het EBITDA-resultaat in 2022 met nog eens 8 procent omhoog. Het macro-economische risico en de volatiliteit van de metaalprijzen hebben meer onzekerheid veroorzaakt over de volumes, maar vanuit de huidige situatie bezien lijken de verwachtingen voor de rest van het jaar niet erg veeleisend, menen de analisten. De inkoop van nog eens 100 miljoen euro aan eigen aandelen, bovenop de 100 miljoen in het eerste kwartaal, geeft een jaarlijkse aandeelhoudersrendement van rond 20 procent, terwijl het rendement op de vrije kasstroom de komende jaren naar verwachting tussen 18 en 32 procent uitkomt. Dat laatste biedt ruimte voor een hogere beloning van de aandeelhouder. Omdat Aperam minder CO2 uitstoot dan sectorgenoten en de energietransitie opwaartse ruimte biedt, is de huidige koerswinstverhouding van 2,8 tot 3,4 keer de verwachte EBITDA voor de komende drie jaren erg aantrekkelijk, volgens Deutsche Bank, afgezet tegen het normale niveau van 6 tot 8 keer dat resultaat. Het aandeel Aperam noteerde vrijdag op 35,44 euro. Bron: ABM Financial News

