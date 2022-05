Rode weekstart AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs blijft maandag waarschijnlijk onder druk staan. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van iets meer dan 1 procent.

Afgelopen week daalde de AEX op weekbasis al ruim 4 procent naar 682,19 punten, na veel kwartaalcijfers en renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England. Op 18 november vorig jaar piekte de AEX nog op een stand van 829,66 punten.

De oorlog in Oekraïne duurt voort en Beijing houdt vast aan strenge coronamaatregelen. Energieprijzen blijven daardoor stijgen, zo werd olie afgelopen week 6 procent duurder, en ook de verstoringen in de aanvoerketen blijven alom aanwezig.

Analist Steve Brive van Standard Chartered Wealth Management waarschuwt er evenwel voor om al te somber te worden, omdat veel negatief nieuws in zijn ogen al ingeprijsd is.

"Als je naar indicatoren kijkt ... vanuit een marktperspectief, dan zijn aandelen ‘oversold’, en dat is meestal een koopkans", zei Brice. “Ik weet dat er veel uitdagingen zijn … vooral met het oog op de inflatievooruitzichten, maar de markten prijzen dan ook al een zeer, zeer scherpe verkrapping van het monetair beleid in. Op een gegeven moment zullen we een bodem vinden."

Met het oog op het monetaire beleid zal deze week alle aandacht uitgaan naar de vrijgave woensdag van de Amerikaanse consumentenprijzen in april. Analisten rekenen in doorsnee op een lichte terugval op jaarbasis naar 8,1 procent, na een inflatie van 8,5 procent in maart. Exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, de kerninflatie, wordt gerekend op een stijging van 6,0 procent in april, na een stijging van 6,5 procent in maart.

De prijzen voor ruwe olie, gas en andere energiegrondstoffen schoten eind februari en maart omhoog na de start van de Russische invasie van Oekraïne. De Amerikaanse olie-future piekte begin maart op 130 dollar per vat. Vanochtend noteerde de future op 110 dollar per vat.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei bij het rentebesluit van vorige week signalen te zien dat de kerninflatie aan het pieken is. Dinsdag wordt de Nederlandse inflatie in april vrijgegeven.

Vandaag viert daarnaast Rusland de overwinning in de Tweede Wereldoorlog, de belangrijkste feestdag van het jaar, met onder meer een militaire parade in Moskou. Er zijn speculaties dat Poetin in zijn toespraak Oekraïne officieel de oorlog wil verklaren en een algehele mobilisatie af wil kondigen. Sommige waarnemers hopen echter juist dat Poetin zal proberen de situatie te de-escaleren.

Vrijdag sloot Wall Street een ongekend volatiele handelsweek in het rood af. Donderdag verloren de Dow en S&P al meer dan 3 procent en de Nasdaq zelfs 5 procent. Op weekbasis verloor de Nasdaq 1,5 procent. De Dow en S&P daalden echter slechts licht, dankzij een rally aan het begin van de handelsweek.

In Azië verliest de Nikkei index in Tokio vanochtend meer dan 2 procent. De ASX 200 in Sydney geeft meer dan 1 procent prijs. De Chinese export is in april veel minder hard gegroeid dan een maand eerder, zoals ook was voorzien, terwijl de import stabiel bleef, wat een groter dan verwacht handelsoverschot gaf.

Het cijferseizoen heeft zijn hoogtepunt achter de rug, maar er staan nog steeds veel bedrijven geagendeerd deze week, met onder meer op Beursplein 5 Ahold, Aegon, Boskalis en SBM Offshore. Ook zijn er veel ex-dividend noteringen.

Bedrijfsnieuws

PostNL zag in het eerste kwartaal de omzet en het resultaat scherper dalen dan voorzien en verlaagde de outlook voor heel dit jaar. Het postbedrijf rekent nu op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT, van 210 tot 240 miljoen euro eerder.

Artisan meldde een kapitaalbelang van 5,13 procent in Philips met een dito stemrecht. Dit belang wordt middellijk reëel gehouden. Op 25 april dit jaar meldde Artisan voor het eerst een belang in Philips van 3,45 procent met eenzelfde stemrecht.

In april daalden de volumes op Euronext op de cash market met 40 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een pas op de plaats. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 11,9 miljard euro, een daling op maandbasis van 30 procent.

Jefferies hervatte het volgen van Prosus met een Houden advies en een koersdoel van 46,00 euro. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Aperam van 67,00 naar 68,00 euro.

Arcadis is geselecteerd om het ontwerp- en ontwikkelingsprogramma te beheren voor een nieuwe productiefaciliteit voor opladers voor elektrische voertuigen van Wallbox in het Amerikaanse Arlington.

DGB lanceert een groene obligatie. Dit maakte de ontwikkelaar van CO2-projecten zondagmiddag bekend.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,6 procent op 4.123,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.899,37 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent lager op 12.144,66 punten.