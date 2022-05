G7 wil verbod op Russische olie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De G7 heeft in navolging van de Verenigde Staten besloten om Russische olie te boycotten. Dit bleek zondag na een bijeenkomst van de 7 landen, waarvoor ook de Oekraïense Volodimir Zelenski was uitgenodigd. "De Verenigde Staten hebben de invoer van Russische olie, gas en kolen al verboden. Vandaag heeft de gehele G7 besloten de invoer van Russische olie uit te faseren of te verbieden", schreef het Witte Huis in een verklaring. Via deze weg wil de G7 de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne verstoren. De 7 landen zullen gezamenlijk zorgen voor stabiele wereldwijde energievoorziening, aldus de verklaring. Het Witte Huis kondigde zondag tevens nieuwe sancties aan tegen de Russische industrie. Volgens de Amerikanen zijn inmiddels bijna 1.000 bedrijven uit Rusland vertrokken. Twee grote tankfabrieken zouden volgens de VS inmiddels stil liggen door een gebrek aan onderdelen. De Russische president Vladimir Poetin is er niet in geslaagd om Oekraïne in te nemen, maar heeft juist van Rusland "een wereldwijde paria" gemaakt, aldus de verklaring van het Witte Huis. Bron: ABM Financial News

